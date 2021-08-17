NATO Genel Sekreteri: Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle uluslararası terör tehditi oluşuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü yeniden ele geçirmesiyle uluslararası terörün bir tehdit hâline geldiğini söyledi. Stoltenberg, NATO’nun uluslararası terörle mücadelenin ön cephesinde olabilmek için temkinli kalması gerektiğini belirtti.

Afganistan’daki gelişmeler üzerine bir basın toplantısı düzenleyen Jens Stoltenberg, Taliban karşısında Afgan Ulusal Ordusu’nun çöküşünün bir “sürpriz” olduğunu, NATO’nun bundan çıkaracak dersleri olduğunu söyledi.

Şu anki durumda önceliğin ülkedeki dezavantajlı durumdaki insanlarda olduğunu belirten Stoltenberg, Taliban’ın ülkeyi terk etmek isteyenlerin geçişine izin vermesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Afganistan’a ek tahliye uçakları göndermek üzerine anlaştığını aktardı.

Stoltenberg, Taliban’ın gücü eline geçirmesiyle uluslararası terörizmin Afganistan’da yer edinmesine izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, Afganistan'da hükûmetin Taliban'a karşı durmakta başarısız olduğunu söyledi.

“Dünya Afganistan’da durumu izlemeye devam etmeli” diyen Stoltenberg, istikrarlı ve barış içinde bir Afganistan için desteğin sürmesi gerektiğini ekledi.