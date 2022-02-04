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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yeni görevi Norveç Merkez Bankası başkanlığı olacak

Stoltenberg, NATO'daki görevi ekim ayında sona erdiğinde yeni görevine başlayacak

04 Şubat 2022 14:33

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ekim ayında görevinin sona ermesinin ardından Norveç Merkez Bankası Başkanı olarak yeni görevine başlayacağı belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada, yeni başkanın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olacağını duyurdu.

Ekonomist kökenli Stoltenberg, 2000-2001 arasında Norveç Başbakanı olarak görev yapmıştı. Stoltenberg geçmişte Norveç Maliye Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Norveç Merkez Bankası Başkanlığı'nı kazanacak olan kişi,  1.4 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan Norveç'in güçlü milli varlık fonunu denetlemekten sorumlu olacak.

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