NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şok edici görüntüler” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi üzerine paylaşımda bulundu. Stoltenberg, “Washington DC'dekiler şok edici görüntüler. Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı” ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN: Trump taraftarları ABD Kongresi'ni bastı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!