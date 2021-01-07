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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı

ABD'de Trump destekçileri kongre binasını bastı

07 Ocak 2021 00:16

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şok edici görüntüler” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi üzerine paylaşımda bulundu. Stoltenberg, “Washington DC'dekiler şok edici görüntüler. Bu demokratik seçimin sonucuna saygı duyulmalı” ifadelerini kullandı. 

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