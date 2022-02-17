NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali meşru gösterecek bir olay düzenlediğinden endişeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın işgalini meşru gösterecek bir gerekçe düzenlediğinden endişe ettiklerini söyledi.

Brüksel’de basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya, Ukrayna sınırından bazı askerlerinin çekildiğini söylemesine rağmen süren gerilimle ilgili konuştu.

Stoltenberg “Rusya’nın Ukrayna’nın işgalini meşru gösterecek bir olay düzenlemeye çalıştığından endişe ediyoruz” dedi.

Stoltenberg, Rusya’nın elinde Ukrayna’ya yönelik önceden uyarıda bulunmadan tam teşekkülü bir işgal başlatmak için yeterli asker ve ekipmanı olduğunu belirtti ve “Durumu çok tehlikeli yapan da bu” dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya'nın Ukrayna sınırında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir askeri sevkiyat yaptığını görüyoruz. Şu anda bir saldırıya geçmek için bahane aradığını biliyoruz. Rusya'ya geri çekilme çağrımızı yineliyoruz"

Rusya'yı bilgi kirliliği yapmakla suçladınız, onlarda aynı suçlamayı yapabilir mi?

"Şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birlikleri görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz. Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olursa bu Rusya için büyük bir tehdit olacaktır, biz Ukrayna'nın yanındayız. Rusya'nın bu agresif tutumu karşısında biz diyalog çağrımızı sürdürüyoruz, biz diplomasiye inanıyoruz."

"Sahada bundan sonra neler olmalı ki NATO gerginliğin dindiğine inansın?"

"Gerçek bir geri çekilme görmemiz gerekiyor. Bir takım askerler içeri girdi, bazıları geri çekildi ama temele baktığımızda asker sayısı arttı. Burada bir hareketliliğin olması askerlerin çekildiği anlamına gelmiyor. Şu anda bunu görmüş değiliz ancak bu değişebilir, biz de bunu bekliyoruz. Dileriz bundan sonraki dönemde Rusya, dediğini yapabilir."

"Gerginliğin en üst düzeyde olduğu dönemde görüşmemiz önemli"

Rusya'nın ABD'ye güvenlik garantileri hakkındaki yanıtı hakkında konuşan Stoltenberg, "Biz Rusya'dan yazılı bir cevap bekliyoruz, bir taslak elimize geçti. Rusya'nın NATO ile imzalamak istedik güvenlik maddelerini içeren bir taslak. Misiller, füzeler, silahların konuları gibi maddeler yer alıyor. Hem NATO müttefiki, hem Rusya için önemli kararlar alınabilir. Önerilerimizi ilettik, Daha önce yaptığımız gibi müzakere masasına oturursak iyi kararlar alabiliriz. Şimdi Rusya'dan cevap bekliyoruz henüz cevap gelmiş durumda değil. Gerginliğin en üst düzeyde olduğu dönemde görüşmemiz önemli. Herkes kaygılarını dile getirir ve sonuç alınabilir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırı yığdığı askerler hakkında, "Bunun normal bir askeri tatbikat olmadığını düşünüyoruz, askeri bir işgale geçebilirler. Bu sebepler ötürü Rusya'ya çağrılarımızı yineliyoruz. Hiçbir zaman gerginliği azaltmak ve siyasi çözüm bulmak için geç değil." ifadelerini kullandı.