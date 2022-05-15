NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı planladığı gibi gitmiyor

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken yaptığı değerlendirmede "Savaş Moskova'nın planladığı gibi gitmiyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Covid olduğu gerekçesiyle sanal olarak bağlandığı NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın, Moskova’nın planladığı gibi gitmediğini söyledi.

Stoltenberg, Rus güçlerinin Harkov’dan çekilmeye başladığını belirterek “Ukrayna bu savaşı kazanabilir” dedi. Stoltenberg, Ukrayna’ya askeri desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu gündemini değerlendiren Stoltenberg “Finlandiya ve İsveç, NATO’ya katılmaya karar verirse bu tarihi bir an olacaktır” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin bugün basın toplantısında, hükûmetin NATO’ya resmi başvuruda bulunma kararını aldığını duyurdu.