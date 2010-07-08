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Dünya

NATO Genel Sekreteri Rasmussen AB'yi eleştirdi

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, AB'yi Türkiye'ye adil davranmadığı için eleştirdi.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye’ye adil davranmadığı için Avrupa Birliği’ni eleştirdi.


Rasmussen, Danimarka gazetesi Politiken’e verdiği demeçte, Avrupa Birliği liderlerinin Ankara’yla ilişkileri geliştirmek amacıyla bir dizi adım atması gerektiğini bildirdi.


Genel Sekreter, Türkiye’ye, asker göndereceği ortak operasyonlardaki karar mekanizmasında daha fazla söz hakkı tanınması, Ankara’nın Avrupa Savunma Ajansı’na katılma başvurusunun kabul edilmesi gerektiğini söyledi.


NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin, Avrupa’nın askeri kalkınmadan sorumlu kurumundan dışlanmasının “adaletsiz” olduğunu savundu ve Birlik üyesi olmadığı halde Norveç’in bu kurumla çalıştığını hatırlattı.


Anders Fogh Rasmussen, bu sürecin Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle yürüttüğü üyelik müzakerelerinden ayrı tutulması gerektiğini de kaydetti.

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