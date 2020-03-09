NATO Genel Sekreteri'nden müttefiklere Türkiye'ye destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, NATO müttefiklerine ve Avrupa Birliği'ne (AB) sığınmacılar konusunda Türkiye'ye destek olma çağrısı yaparken, Türkiye'ye de "Üzerine düşen rolü oynaması" çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.

"Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Burada esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadeleye katkı sağlamasıdır. Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeksizin karşılanması bu bakımdan çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte gereken adımların atılacağına inanıyorum."

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye önemli bir müttefik, ortak güvenliğimize katkı sağlıyorlar.

"İdib'deki ateşkes devam ediyor ve şiddet olaylarında bir azalma gördük. Sivillerin korunması ve insani yardıma erişim sağlanması büyük önem taşıyor. Türkiye bu şiddet olayları ve çalkantılardan en fazla etkilenen ülkedir. Başka hiçbir müttefikimiz bu kadar etkilenmemiştir. NATO bir dizi tedbirle yardımcı oluyor. NATO 5 milyar dolardan fazla Türkiye'ye askeri yardımda bulunmuştur. Bunların tamamı NATO'nun güçlü bir şekilde Türkiye'nin güvenliğine olan taahhüdünü göstermektedir. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın Esad rejimi tarafından yapılan bombalamalar insani krize sebep olmuştur.

"Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ağır bir yük taşıdığının farkındayız. Türkiye uzun vadeli bir çözüm bulunması için üzerine düşen rolü oynamalıdır. Karşılaşılan kriz ortak bir zorluktur, ortak bir çözüm getirilmelidir. NATO üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir. Mülteci ve göçmen krizine yardımcı olmak için gerekli adımları atmaya başladık. AB'nin buna kayıtsız kalma opsiyonu yok. Müttefikleri Türkiye'ye yardım çağrısında bulunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmenin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.