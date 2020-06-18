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Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyoruz

"Tıbbi malzemenin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için bir fon üzerinde anlaşma sağladı"

18 Haziran 2020 20:55

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "NATO, olası bir ikinci dalgaya hazırlanıyor. Savunma bakanları yeni bir operasyon planı, tıbbi teçhizatın stoklanması ve zaruri tıbbi malzemenin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için bir fon üzerinde anlaşma sağladı" dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin NATO görevindeki bir gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin de konuşan Stoltenberg, "NATO askeri yetkilileri, bahsi geçen olayın detaylarını netleştirmek için inceleme yürütüyor. Şu anda izlenmesi gereken en mantıklı yol bu" ifadesini kullandı.

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