NATO Genel Sekreteri: Avrupa'da gerçekten yeni bir silahlı çatışma riski var

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve askeri ittifak üyeleri arasında yapılan görüşmede Ukrayna krizinin çözülmesi için adım atılmamasının ardından, "Avrupa'da gerçekten yeni bir silahlı çatışma riski var" dedi.

Rus heyeti ve NATO ülkesi temsilcileri arasında dört saat süren görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, ülkenin karşı karşıya kaldığı tehditleri önlemek için atılan siyasi adımların yetersiz kalması durumunda Moskova'nın "askeri adımlar" atacağını belirtti. Bir diğer Rus diplomat Sergey Ryabkov, pazartesi günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini söylemişti.

Gruşko, NATO temsilcilerine, "Durumun daha da kötüye gitmesi Avrupa güvenliği için en öngörülemez ve en ağır sonuçlara sebep olabilir" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandır Fomin, NATO-Moskova ilişkilerinin "kritik seviyede düşük bir noktada" olduğunu söylerken, bir Dışişleri yetkilisi de "ortada hiç pozitif gündem olmadığını" belirtti.

ABD delegasyonunun lideri Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'da Brüksel'de Cenevre'de söylediklerinden başka bir şey duymadıklarını ve isteklerin NATO üyeleri için hala kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Rusya ve NATO üyelerinin aynı masanın etrafında oturup Ukrayna konusunu birlikte ele almalarının önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Stoltenberg, Avrupa'da yeni bir çatışma yaşanabileceğine dair "gerçek bir risk" olduğunu da dile getirdi. NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya girmesinin Rusya için "ağır sonuçları" olacağını ifade etti.

Kremlin, NATO'ya girmek isteyen eski Sovyet cumhuriyeti Ukrayna'ya üyelik verilmemesini talep ediyor.

Washington, geçen hafta yapığı açıklamalarda Rusya'nın taleplerini kabul edemeyeceklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih edeceklerini belirtirken Başkan Joe Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya için ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.