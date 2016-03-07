NATO: Gemilerimiz artık Türkiye ve Yunanistan'ın kara sularında da görev yapacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, insan kaçakçılığını gözlemlemek için Ege'de görev yapan NATO gemilerinin görev sahasının bugünden itibaren genişleyeceğini açıkladı.

Radikal'in haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "NATO gemileri artık Türkiye ve Yunanistan'ın kara sularında da görev yapacak" dedi. Stoltenbeg, NATO'nun mülteci botlarını geri çevirmek gibi bir görevi olmayacağını, amaçlarının insan kaçakçılarını engellemek olduğunu belirtti.

Rusya'nın Doğu Akdeniz ve Suriye'deki askeri yığınağının da endişeye sebep olduğunu ifade eden NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın eylemleri, insani krizi alevlendirdi ve Türk sınırına daha fazla insanın yığılmasına sebep oldu. Türkiye ön cephede ve NATO, müttefiki Türkiye ile dayanışma içinde." dedi.