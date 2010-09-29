-NATO EL KUREYŞİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI KABİL (A.A) - 29.09.2010 - Afganistan'daki NATO yetkilileri, Pakistan sınırına insansız hava aracıyla yapılan bir saldırıda El Kaide'nin üst düzey liderlerinden Abdullah Ömer El Kureyşi'nin öldürüldüğünü doğruladı. El Kureyşi'nin, başta ülkenin doğu kesimindeki Kunar bölgesi olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu söyleyen NATO yetkilileri, cumartesi günü insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ayrıca El Kaide'nin patlayıcı uzmanı Ebu Atta El Kuveyti ve birkaç Arap militanın öldüğünü kaydetti.