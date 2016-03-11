NATO: Ege'de operasyonel olduğumuz alanı genişlettik

Türkiye, Yunanistan ve Almanya'nın talebi üzerinde, Ege Denizi'nde sığınmacı krizine karşı başladıkları görevle ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Operasyonel olduğumuz alanı genişlettik. Yunan adası Midilli etrafına yoğunlaşmaya başladık ve önümüzdeki gün ile haftalarda daha güneye hareket etmeyi planlıyoruz" dedi.

Türkiye-Suriye sınırı

Sabah gazetesi’nin haberine göre, Stoltenberg, Türkiye-Suriye sınırındaki duruma ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye için halihazırda bazı güvence önlemlerimiz var. Bunlar da erken uyarı uçakları AWACS, donanma ve Türkiye'ye güvence sunan diğer imkanlar demek. Örneğin Türkiye'nin hava savunmasını güçlendiren patriot füze bataryaları var. Tüm bunlar bize bilgi ve bölgede durumu izleme imkanı da sunuyor. Türkiye ile sınırda gözetleme faaliyetlerini artırma ve yoğunlaştırmaya karar verdik. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirecek yöntemlerle ilgili olarak Türkiye ile mutabakata varma sürecindeyiz."

Suriye'de ateşkes anlaşmasının büyük ölçüde korunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, ittifakın, Suriye'de siyasi çözüm için başlatılan müzakereleri desteklediğini vurguladı.

Kıbrıs'ta çözüm

Stoltenberg, "Kıbrıs'ta çözümle ilgili" soru üzerine de "Cesaret verici bazı işaretler var. Bazı ilerlemeler kaydediliyor. Bu konuda gösterilen çabaları destekliyoruz ve gördüğümüz ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

AP ziyareti

Hürriyet'in haberine göre, Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Türkiye, Yunanistan ve Almanya'nın talebi üzerinde, Ege Denizi'nde sığınmacı krizine karşı başladıkları görevle ilgili bilgi verdi.

Stoltenberg, "Operasyonel olduğumuz alanı genişlettik. Yunan adası Midilli etrafına yoğunlaşmaya başladık ve önümüzdeki gün ile haftalarda daha güneye hareket etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Ege'de gemi sayısını arttırmaya karar verdik"

Avrupa sınır ajansı Frontex ile gerçek zamanlı bilgi paylaşımı prosedürü üzerinde anlaşmaya vardıklarını kaydeden Stoltenberg, "Bu önemli. Çünkü NATO gemileri Ege'de bilgi topluyor, gözetleme ve keşif görevlerinde bulunuyor, durumu izliyor. Bu, aynı zamanda hem Yunan hem Türk sahil güvenlik birimleri hem de Frontex için önemli" diye konuştu.

NATO'nun Ege Denizi'ndeki gemi sayısını artırmaya karar verdiğini anlatan Stoltenberg, "Bölgede şimdi 5 gemi var. Önümüzdeki günlerde daha fazla gemi olacak. Ayrıca çoğu gemide helikopter de var. NATO'nun modern teknolojilerle donatılmış gemi varlığını artırıyoruz" ifadelerini kullandı.