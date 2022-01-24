NATO, doğu sınırındaki askeri varlığını artırdığını açıkladı

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı "her an işgal edebileceği" iddia edilirken ittifakın doğu sınırlarını hava, kara ve su kuvvetleri göndererek güçlendirdiklerini ifade etti.

Stoltenberg, "kötüleşen güvenlik durumu" sebebiyle fırkateyn, savaş jetleri ve askerlerini hazır duruma getirdiklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri, ABD'nin Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırmaya hazır olduğunu belirtti.

"NATO'ya ek güçler gönderen müttefiklere müteşekkirim" diyen Stoltenberg, "NATO, ittifakın doğu bölgelerini güçlendirmek gibi adımlar atmak da dahil olmak üzere ittifakın tüm üyelerini korumak için her şeyi yapmaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Gruşko, NATO'nun konuşlandırmalarını kınayarak ittifakın "Rusya'yı şeytan gibi göstererek doğu cephesinde askeri aktiviteyi haklı göstermeye çalıştığını" dile getirdi.

Rus medyasına açıklamada bulunan Gruşko, "NATO'nun dili tehdit ve askeri baskı dilidir. Bu yeni bir şey değil" dedi.

Rusya'nın yığınağa son vermek için Batı'ya yönelik taleplerinden biri Doğu Avrupa'dan NATO askerlerinin çıkarılmasıydı.