-NATO DENİZ GÜCÜNÜ TAKVİYE EDECEK BRÜKSEL (A.A) - 10.03.2011 - NATO savunma bakanları, Libya açıklarındaki NATO deniz gücünün takviye edilerek silah ambargosunun izlemeye alınması konusunda anlaştı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, savunma bakanlarının Libya'yı tartıştığı oturumun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Orta Akdeniz'de NATO'nun deniz gücü mevcudiyetinin takviyesini kararlaştırdık. Stratejik operasyon komutanımız Amiral (James) Stavridis, emrindeki deniz gücüyle Orta Akdeniz'e hareket edecek. Bu gemiler NATO'nun farkındalığını artıracak. Mevcut şartlar altında bu hayati önem taşıyor ve bu sayede, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı silah ambargosu kararı dahil gözetleme ve izleme kapasitemiz artacak" dedi. Rasmussen, toplantıda NATO askeri kanadına insani yardımlar konusunda ve BM Güvenlik Konseyi'nin yeni bir kararla silah ambargosunun zor kullanarak uygulanması yetkisi vermesi ihtimaline karşı detaylı planlama yapma emri verdiklerini de aktardı. BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut kararı, açık denizde silah ambargosu denetimleri yapılmasına izin vermiyor. Genel Sekreter Rasmussen, savunma bakanlarının NATO'nun, BM Güvenlik Konseyi'nden açık bir yetki alması halinde, Libya hava sahasının uçuşlara kapatması konusunda opsiyonları da değerlendirdiğini anlattı. "NATO birlik halinde, teyakkuzda ve harekete geçmeye hazırdır" diyen Rasmussen, harekete geçmek için somut talep, açık bir yetki ve güçlü bölgesel destek şartlarının karşılanması gerektiğini ifade etti.