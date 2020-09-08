NATO'daki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı ertelendi

MSB kaynakları bugün NATO Karargâhı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargâhı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi.