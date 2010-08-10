-NATO BOMBARDIMANINDA ÖLEN 91 SİVİL İÇİN 327 BİN AVRO TAZMİNAT BERLİN (A.A) - 10.08.2010 - Alman Silahlı Kuvvetleri, Afganistan'ın Kunduz kenti yakınlarında NATO'nun düzenlediği bombardımanda ölen 91 sivil Afgan için toplam 327 bin avro "tazminat" ödeyecek. Almanya Savunma Bakanlığı, bunun hukuki açıdan bir tazminat olarak görülmemesi gerektiğini, ödemenin sadece "insani yardım" amacıyla yapılacağını belirtti. Paranın bir Afgan bankasına yatırıldığı ve kurbanların yakınlarının özel hesaplarına gönderileceği kaydedildi. Kurbanların yakınlarının Alman avukatı Bernhard Docke daha önce yaptığı açıklamada, ödenmesi düşünülen parayı çok yetersiz gördüğünü bildirmişti. 4 Eylül 2009'da Taliban tarafından kaçırılan iki akaryakıt tankeri bir Alman komutanın emriyle NATO güçleri tarafından vurulmuş, bombardımanda 91 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.