NATO, bir günde 10 Rus uçuşunun önlendiğini açıkladı

T24 Dış Haberler

NATO, pazartesi günü 6 saatte uçaklarının Rus uçaklarına çeşitli noktalarda 10 kez önleme yaptığını ifade etti.

NATO'dan yapılan açıklamada uçakların Kuzey Atlantik, Kuzey Denizi, Baltık ve Karadeniz'de önlendiği belirtildi. Brüksel'den yapılan açıklamada bunun "alışılmadık bir pik" olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamada Rus uçaklarının NATO ülkelerinin hava sahasına hiç girmediği ancak transponder kodu yaymadıkları için yolcu uçaklarına potansiyel tehlike oluşturdukları belirtildi. NATO, 10 olayda 6 farklı uçak grubunun görüldüğünü aktardı.

Moskova konuyla ilgili açıklama yapmazken, NATO Rusya'ya diyalogu sürdürme çağrısı yaptı.