NATO Afganistan'ın geleceğini konuşuyor

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da dün başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısının bugünkü oturumunda, Afganistan'ın geleceği tartışmaya açıldı.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Afganistan'da güvenliği ulusal polis teşkilatı ile silahlı kuvvetlerine teslim etmek istediklerini belirterek, "Ancak bu iki kurumun personelinin eğitilmesi gerektiğini" söyledi.



Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücünün (ISAF) Amerikalı komutanı General Stanley McChrystal'in son raporuna atıfta bulunan Rasmussen, ISAF'ın ihtiyaç duyduğu 40 bin kişilik ek güce, ittifak üyesi ülkelerden destek istedi.



Toplantıda ISAF'ın Afganistan'daki faaliyetleri ve güvenliğin ulusal güçlere teslim edilmesi konularının ayrıntılı tartışılacağını ifade eden Rasmussen, "Bu toplantıda General McChrystal'in kişisel değerlendirmelerine dayanarak ortaya koyduğu raporu, güvenliğin Afgan ulusal güçlerine teslim edilmesinin hızlandırılması ve ittifak olarak önceliklerimizi nasıl uygulayabileceğimizi etraflıca tartışacağız" dedi.



ISAF'IN FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLECEK

ISAF'ın faaliyetlerinin etraflı şekilde ele alınacağı oturumun ardından, ISAF'a katkıda bulunanlarla bulunmayan ülkelerin savunma bakanları çalışma yemeğinde bir araya gelecek.



Çalışma yemeğine, Afganistan Savunma Bakanı General Abdul Rahim Vardak ile ülkedeki BM temsilcisinin de katılacağı bildirildi.

Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı toplantının bugünkü oturumuna katılan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, toplantı öncesi, sırasıyla İngiltere, İspanya ve ABD savunma bakanlarıyla kısa süre sohbet etti.



Bratislava'da dün başlayan NATO Savunma Bakanları Toplantısının bu akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.