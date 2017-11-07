T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NATO Afganistan'daki asker sayısını artırıyor

NATO Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesinde görev yapan asker sayısını artırmayı planlıyor. Önümüzdeki yıl için ek olarak planlanan 3 bin askerin yarısını ABD tahsis edecek.

07 Kasım 2017 19:26

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO'nun Afganistan misyonuyla ilgili olarak Brüksel'de açıklama yaptı. Stoltenberg Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesinde görev yapan NATO askerlerinin sayısını önümüzdeki yıl 13 binden 16 bine çıkarmak istediklerini söyleyerek, ek askerlerin yarısının ABD tarafından tahsis edileceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri misyona ABD'nin yanı sıra hangi ülke ya da ülkelerin katılacağı konusunda bilgi vermezken, hedefin Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi ve Afgan Hava Kuvvetleri'nin geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanları karar alacak

NATO'nun asker sayısını artırma kararının NATO Savunma Bakanları'nın Çarşamba ve Perşembe günü Brüksel'de yapacağı toplantıda resmiyete kavuşması bekleniyor. ABD Ekim ayı başlarında NATO üyesi diğer ülkelere Afganistan'a bin ek asker gönderme çağrısında bulunmuştu. NATO'nun Afganistan'daki askerlerin sayısını artırmasının nedeni Taliban'ın ülkede yeniden güçlenmeye başlaması ve IŞİD'in yayılması.

IŞİD bugün başkent Kabil'de bir televizyon kanalına düzenlenen saldırıyı üstlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Afganistan'da güvenlik 2014 yılında uluslararası misyonun görev süresinin sona ermesinden bu yana giderek kötüleşiyor.

Almanya asker gönderecek mi?

Almanya'nın Afgan güvenlik güçlerinin eğitildiği NATO misyonuna hangi oranda katılacağı konusu, yeni hükümet henüz kurulmadığı için belirsiz. Alman Savunma Bakanlığı Afgan askerlerinin eğitilmesinde görev yapan Alman askerlerinin sayısının artırılmasının değerlendirildiğini açıkladı. Almanya bu misyonda görev alacak asker sayısını 980'le sınırlandırmıştı.

NATO misyon çerçevesinde görev yapan askerlerin sayısını uzun süredir artırmak istiyor. Ancak bu konuda ittifaka üye ülkeleri yeterince harekete geçiremedi. ABD Başkanı Donald Trump Ağustos ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin Taliban'la mücadele için Afganistan'a 3 bin ek asker göndermeyi istediğini duyurmuştu. Bu askerlerin bir bölümü NATO'da diğerleri ise ABD komutasında terörle mücadelede görev yapacak.

DPA/AFP, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NATO AfganABDGenel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO AfganistanBrükselAfganNATOGenel SekreteriAfgan Hava KuvvetleriBakanlarıNATO Savunma BakanlarıPerşembeEkimAfganistanTalibanIŞİDKabilAlmanyaSavunma Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24