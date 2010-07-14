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Politika

NATO, Afganistan'da Türkiye'den vazgeçemiyor

Ankara'dan, NATO'nun talebine "değerlendireceğiz" cevabı verildi.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - Çatışmaların sürdüğü ve şiddetin son bulmadığı Afganistan'daki NATO'nun sivil temsilcisi Türkiye'den, Afganistan'daki Kabil Bölge Komutanlığı görevini 1 yıl daha sürdürmesini talep etti.

NATO'nun Ankara'ya, Afganistan'daki kıdemli sivil temsilcisi tarafından hafta başında iletilen talebe, "değerlendireceğiz" cevabı verildi.

NTV'den Didem Tuncay'ın haberine göre komutayı Kasım 2009'da Fransa'dan bir yıllığına devralan Türkiye'nin, Kabil Bölge Komutanlığı görevini 1 yıl daha sürdürmesi isteniyor.

Talep, hafta başında Ankara'yı ziyaret eden NATO'nun Afganistan'daki kıdemli sivil temsilcisi Mark Sedwill tarafından iletildi

Ankara'nın yanıtı ise, ne "evet", ne de "hayır" oldu. Sedwill'e, talebin değerlendirileceği söylendi.

Türkiye, Kabil Bölge Komutanlığı görevini, 2007 yılında da 8 ay süreyle yerine getirmişti.

Kabil Bölge Komutanlığı, Kabil'de Afganistan hükümetine güvenlik ve yapılandırma faaliyetlerinde destek sağlıyor. Terörizmle mücadele görevi bulunmuyor. Komutanlık, uyuşturucuyla mücadele konusunda da aktif görev almıyor.

Ankara daha önce iletilen muharip asker talebine olumsuz yanıt vermişti.


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