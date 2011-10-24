-NATO: Afganistan'da çok sayıda militan öldürüldü KABİL (A.A) - 24.10.2011 - NATO'nun, Afganistan'ın doğusundaki Paktiya vilayetinde düzenlediği hava saldırısında çok sayıda militanın öldürüldüğü bildirildi. NATO'dan yapılan açıklamada, Afgan ordusu ve Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF) bağlı askerlerin çağrısı üzerine Paktiya vilayetinin Vuza Cadran ilçesinde dün düzenlenen hava saldırısında, bölgede faaliyet gösteren Hakkani örgütüne bağlı ağır silahlı militan grubuna saldırı düzenlendiği belirtildi. Gözlemciler, ABD'nin son zamanlarda, Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırı boyunca uzanan bölgedeki El Kaide terör örgütü ve Taliban ile bağlantılı Hakkani örgütüne yönelik operasyonlarına hız verdiğine dikkati çekiyor.