NATO Afganistan misyonunu uzattı



Antalya'da düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında, NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığının uzatılması kararı alındı. ISAF'ın görev süresinin sona ermesinin ardından oluşturulan 'Kararlı Destek' misyonunun süresi 2016 yılına kadar uzatıldı. Toplantıda Afganistan'daki misyona sivil güçlerin de katılması kararlaştırıldı. Ayrıca misyonun kontrolünü sivillerin üstlenmesi planlanıyor.

Dışişleri bakanlarının vardığı uzlaşmanın ayrıntıları ile ilgili bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Amacımız, Afgan güvenlik makamlarına danışmanlık yapmak ve eğitim vermek" diye konuştu. Ülkenin içinde bulunduğu durumu "güç" olarak nitelendiren Stoltenberg, radikal grupların sık sık saldırılar düzenlediğine işaret ederek "Afganistan hala tehlikeli bir yer" diye sözlerini sürdürdü.

Bakanlıklarda çalışacaklar

Misyonun başkent Kabil'deki bakanlıklarda çalışmalarını sürdürmesi düşünülüyor.

Afganistan'da görevine devam eden Kararlı Destek misyonunda NATO ülkeleri ve diğer partner ülkelerden yaklaşık 13 bin asker bulunuyor. Almanya da 800 askerle bu misyona katılıyor. Başbakan Angela Merkel de Münih Güvenlik Konferansı'nda Alman askerlerinin görev süresinin 2016'ya kadar uzatılabileceğine dikkat çekmişti.

Uluslararası toplumun desteğinin devam etmesini isteyen Afgan yetkililer, IŞİD'i Afganistan için büyük bir tehdit olarak görüyor.

İkinci gün

Antalya'daki toplantının perşembe günkü bölümünde ise İttifak ülkeleri ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi görüşülecek. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin insan tacirlerine karşı başlatmak istediği askeri misyona NATO'nun da destek verip vermeyeceğinin ele alınması bekleniyor.