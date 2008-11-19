National Geographic video oyunları dünyasında

National Geographic Derneğinin kar amaçlı olmayan birimi National Geographic Venture’un bugün, elindeki muhteşem malzemeyi bilgisayarlar, konsollar ve benzerleri için oyuna çevirmek amacıyla video oyunu sektörüyle çalışmaya başlayacağını açıklaması bekleniyor.



Yeni oyun bölümünün başkanlığını yapacak National Geographic yöneticilerinden Paul Levine, “derginin içeriğinin, küresel oyun seyircisine çok uygun olacağını” söyledi.



Oyunlar, National Geographic dünyasının geniş yelpazedeki içeriğinden ve temalarından hazırlanacak. National Geographic’in bilgisayarlar ve iPhonelar için halihazırda “Herod’s Lost Tomb” adlı bir oyunu bulunuyor. Derginin aralık sayısındaki bir hikayeye dayanılarak hazırlanan basit oyunda, oyuncudan saklanan nesnelerin bulunması isteniyor.



Dergi ayrıca, Wii ve PlayStation 3 gibi oyun konsolları için kendi ismi altında oyunlar hazırlanması amacıyla Namco Bandai Games America ve Sony Computer Entertainment ile çalışıyor.



Namco Bandai’nin, Nintendo DS konsolu için hazırlanan “National Geographic: Panda” oyunu bu ay içinde piyasaya çıkacak. Derginin gelecek yıl için planladığı diğer oyunlar arasında “Rain Forests” ve “Greencity” bulunuyor. Sony’den de gelecek ay “National Geographic: Africa” oyunu piyasaya sürülecek.