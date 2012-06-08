National Geographic: Kars ve Iğdır'ı dünyanın gündemine taşıyacağız...

IŞIL ÖZ

National Geographic Derneği Keşif ve Araştırma Komitesi Yönetim Kurulu, KuzeyDoğa Derneği’nin çalışmalarını, Kars ve Iğdır’ın doğasını, tarihini ve kültürünü görmek için ilk kez Doğu Anadolu’ya geldi.

Haziran 2011’de National Geographic ‘Yılın Kaşifi’ ödülünü almak için Washington DC’ye giden KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, National Geographic Yönetim Kurulu’nu Kars ve Iğdır’a davet etmişti. Doğu Anadolu’nun muhteşem doğası, yaban hayatı ve misafirperver köy kültürünü görmeleri konusunda onları ikna eden Şekercioğlu’ndan 50 kişilik heyetin ziyaretlerinin ayrıntılarını aldık:

“Aylar süren ve çok detaylı bir hazırlık süreci sonunda, programımız dakika dakika belirlendi. Yönetim kurulu gelmeden önce, National Geographic Türkiye bir belgesel çekim ekibi yolladı ve bu ekip Kars’ın Kuyucuk Gölü ve Sarıkamış Ormanları ile Iğdır’ın Aras Nehri ve Tuzluca bozkırları gibi bölgenin önemli doğa alanlarında tanıtım çekimleri yaptı. Kars ve Iğdır’ın yöneticileri, il jandarma komutanlıkları, Kafkas Üniversitesi, Kuyucuk ve Yukarı Çıyrıklı köyleri ve KuzeyDoğa Derneği ekibinin özverili desteğiyle kusursuz, macera dolu ve çok başarılı bir gezi gerçekleşti. İki gün içinde 50 kişilik ekip Kuyucuk Gölü’nden Tuzluca’nın bozkırlarına, Aras Nehri’nden Sarıkamış ormanlarına kadar bölgenin önemli doğa alanlarını gördüler, Kars ve Iğdır’ın köylerinde yerel yemekleri yediler ve halkın misafirperverliğini yaşadılar. Unutulmaz bir macera yaşadıklarını söyleyen National Geographic ekibi, Kars ve Iğdır’ı dünyanın gündemine taşıyacaklarını vurguladılar. Görüldüğü gibi, Kars ve Iğdır’da doğa araştırma ve doğa koruma faaliyetlerinin devam etmesi, bölgenin dünya çapında tanınması, doğa turizmi ve bölge halkı için de çok önemli. National Geographic ekibinin gezisine dair detayları öğrenmek isterseniz derneğimizin web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://www.kuzeydoga.org/index.php/en/enson/303-nat-geo-karsta.”

'Kars ve Iğdır’ın doğası, insanları ve yaban hayatından etkilendik'

National Geographic Başkan Yardımcısı Terry Garcia: “Kars ve Iğdır’da gördüğümüz yaban hayatı ve doğa güzelliğinden son derece etkilendik. Bilim insanlarından oluşan ekibimiz çok güzel bir zaman geçirdi. Bölgenin insanları ve doğasını şimdi daha da takdir ettik.”

National Geographic Araştırma, Keşif ve Doğa Koruma Başkan Yardımcısı Dr. John Francis: “Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu önderliğinde KuzeyDoğa Derneği’nin bölgedeki araştırma ve doğa koruma çalışmaları olağanüstü. Şekercioğlu, bölge halkını motive etmede ve doğa koruma çalışmalarını ulusal ve uluslararası platforma taşımada çok yetenekli, enerjik ve yaratıcı bir doğa koruma bilimci”