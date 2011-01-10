-NATIONAL GEOGRAPHIC ÇİN TÜRKİYE'Yİ KAPAK YAPTI ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Dünyanın en prestijli referans dergilerinden biri olan National Geographic Çin, yeni yıl özel sayısında Türkiye'yi kapak yaptı. Dergi, ilk defa bir ülkenin tanıtımı için 30 sayfa ayırdı. Dergide, Türkiye'nin tanıtımını Çin'in ilk özel müzesinin kurucusu ve ünlü koleksiyoner Mr. Ma Weidu üstlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Pekin Tanıtma Müşaviri İlknur Yiğit yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin'de milyonlarca trajı olan derginin yeni yıl özel sayısında kapak olduğunu, organizasyonun hiçbir reklam ücreti ödemeden Bakanlığın Pekin ofisi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'deki Çin porselenlerinin ülkede toplumun pek çok kesimince bilindiği ve hayranlık uyandırdığını tespit ettikten sonra National Geographic Çin editörlerine birlikte çalışma teklifi götürdüğünü belirten Yiğit, büyük bir ilgiyle karşılandığını anlattı. Hem Türkiye'yi tanıtmak hem de Çin porselenlerini görüntülemek isteyen derginin Türkiye'ye en iyi ekibini göndermeyi önerdiğini kaydeden Yiğit, ''Antika denince Çin'de ilk akla gelen ve ülkenin ünlü kolesyinorlerinden Mr. Weidu'ya projeyi anlattığında olağanüstü heyecan yaşadı'' dedi. Dizi ekibinin ve Mr. Weidu'nun Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın özel davet ve müzelerde çekim izinleriyle ağırlandığını ifade eden Yiğit, şöyle devam etti: ''Mr. Weidu dergide Türkiye'ye olan hayranlığını, Çin porselenlerine dokunduğu an yaşadığı heyecanı ve izlenimlerini okuyuculara aktardı. Türkiye'ye ve Topkapı Sarayı'ndaki Çin porselenlerine ayrılan 30 sayfa yazıda gizemli mavi ve beyaz porselenlerin Çin'den Türkiye'ye seyahati, Çin porselenlerinin üzerindeki İslam kültürünün etkileri ve Türkiye'nin muhteşem bir ülke olduğu anlatılıyor. Mr. Weidu, Türkiye'nin çok kültürlülüğünden etkilendiğini vurguluyor yazısında. 'Kapalı Çarşı'da saatler geçirdiğini ama iyice sindirmek için günler hatta haftalar gerektiğini' ifade ediyor. Mr. Weidu'nun dergideki son satırları ise 'Türkiye mükemmel bir ülke. Kelimenin tam anlamıyla rüyanın gerçekleşmesi işte budur' şeklinde.'' Çin'in ilk özel müzesinin kurucusu Mr. Weidu, aynı zamanda ünlü bir koleksiyoner. Antika ve porselen uzmanı Weidu'nun yazıları referans kabul ediliyor ve milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Mr. Weidu, daha önce İngiliz hükümeti tarafından British Museum'da araştırmalar yapmak üzere bu ülkeye davet edilmişti.