National Bank of Kuwait Garanti'nin ilk alıcısı

T24-



Seçeneklerden biri



NBK’nın Turkish Bank’taki hisselerini satarak Türkiye’den çekilmeye hazırlandığı yönündeki haberler üzerine, “NBK, oldukça yüksek potansiyeli olan Türkiye’de büyümek istiyor” açıklaması yapan CEO İbrahim Dabdaub, “Türkiye’de daha güçlü bir duruşa sahip olmamız gerekiyor. Bu seçeneklerden birisi de Garanti Bankası’nın hisselerini almak” dedi.





Türkiye’ye, General Electric’in yüzde 20.85’lik Garanti hissesini satın alarak daha güçlü olmak istediklerini duyuran NBK, 2007’de Turkish Bank’ın yüzde 40’ını 160 milyon dolara satın alarak Türk bankacılık sektörüne adım attı. NBK’nın, yatırdığı paranın karşılığını agresif büyüme politikasıyla kısa zamanda almak istediği ancak hedeflerden memnun olmadığı için Turkish Bank’taki hisseleri satacağı iddia edilmişti.



İlk resmi talip



Şubat ayında Garanti Bankası’ndaki hisselerini satacağını duyuran GE’nin payının 4.3 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanırken, bazı bankaların adı zaman zaman talip olarak anılıyor. Ancak Dabdaub’un açıklamalarıyla NBK, bu hisselere talip olduğunu resmen duyuran ilk banka oldu.





1952 yılında kurulan NBK 45 milyar dolarlık varlıklarıyla dikkat çekerken, Credit Bank Of Irak ve National Bank Of Katar gibi bankalarda da yatırımı bulunuyor. Garanti hisselerini almayı planladıkları öne sürülen şirketlerden İspanyol Banco De Sabadell, Türkiye’den herhangi bir banka ile görüşmediklerini açıklarken, Volkswagen Finansal Hizmetler de dün Garanti ile ilgilenmediklerini duyurdu