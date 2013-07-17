Nasutoceratops: Büyük burunlu, boynuz suratlı dinozor

Bilim insanlarının, 2006’da keşfettiği ve milyonlarca yıl önce ABD’nin Utah bölgesinde yaşadığı tahmin edilen dinozora Nasutoceratops titusi adı verildi.

Paleontologların “daha önce hiç benzerini görmediklerini” söyledikleri, Triceratops ailesinden olan bu dinozorun 5 metre boyu, dev bir bunu ve çok uzun boynuzları var.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni keşfedilen dinozor türüne verilen Nasutoceratops titusi adı, “Büyük burunlu, boynuz suratlı” anlamına geliyor.

Utah Üniversitesi öğretim üyesi ve Utah Doğa Müzesi yetkilisi Dr. Mark Loewen, “Bu dinozor bizi çok şaşırttı. Böyle görüneceğini tahmin etmiyorduk. Bu dinozor grubundaki diğer örneklerden çok farklı” dedi.

Yeni tür dinozor, 2006 yılında Utah eyaletinde keşfedilmiş ancak fosilin hazırlanıp incelenmesi uzun yıllar sürdü.

Bulunan kayaların 75 milyon yıl öncesine ait olduğu, dolayısıyla dinozorun da Mezozoik Zaman’ın üç alt bölümden sonuncusu olan Kretase Dönemi’nde yaşadığı tahmin ediliyor.

Dr. Loewen, “Boynuzları, bu dinozor grubundaki diğer cinslere kıyasla kesinlikle en uzunu. Yanlara ve öne doğru kıvrılıyor. Ayrıca bu gruptaki dinozorlar arasında en büyük buruna sahip” diyor.

Nasutoceratops iri yarı, 2.5 ton ağırlığında ve sıra dışı görünümüyle korkutucu bir yapısı var.

Bu tür dinozorlar da Triceratops ailesinden tüm diğer üyeler gibi otobur.