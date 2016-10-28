Nasuh Mahruki'ye AKUT ekibinden istifa çağrısı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, "AKUT'un siyasi bir taraf gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu" belirterek, "Nasuh Mahruki'ye istifa edip siyasetle uğraşması gerektiğini söyledik" dedi.

Sevgül, Mahruki'nin söylemleriyle ilgili dernek içinde büyük rahatsızlık olduğunu söyledi. Sahada çalışan gönüllü arkadaşları adına bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını ifade eden Sevgül, Türkiye'nin dört bir yayına yayılmış 36 birimde 2 bin 200 gönüllü ile çalıştıklarını ve bu kişilerin siyasi taraf olmadan arama kurtarma faaliyeti yaptıklarını aktardı.

DHA'da yer alan habere göre Sevgül, sözlerine şöyle devam etti:

"Nasuh Mahruki'ye istifa edip siyasetle uğraşması gerektiğini söyledik. AKUT'u siyasi söylemleriyle bir taraf gibi gösteriyor. Biz taraf değiliz. Amacımız insan hayatı kurtarmak.

. Hepimizin siyasi düşüncesi var ama bu AKUT adı altında bunlar düşünülmez, dile getirilmez ve tartışılmaz. Siyaset üstü bir kurumuz."

"28 ekipten 25'i başkanlığı bırakmasını istiyor"

Yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da Mahruki ve birim sorumlularının katılımıyla toplantı yaptıklarını anlatan Sevgül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu toplantıya 28 ekip katıldı. Diğer ekipler, toplantı ani olduğu için katılamadı. Mahruki'yi istifa etmesi yönünde iknaya çalıştık. Oylama yaptık. 21 ekip lideri tamamen başkanlığı, yönetim kurulu üyeliğini bırakıp onursal başkanlığa geçmesi için oy kullandı. 4 ekip lideri 'Yönetim kurulunda kalsın başkanlığı bıraksın' dedi. 3 ekip ise 'Siyasi söylemlerde bulunmasın, başkanlığı bıraksın' dedi. İstifa etmeyince bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Mahruki bırakırsa AKUT rahatlayacak ve bütünlük içinde gerçek görevine dönecek. Asıl sahada yapması gereken işe odaklanacak."

"AKUT üzerinde siyasi baskı var, mevcut iktidar AKUT'u ele geçirmek istiyor" şeklindeki algının yanlış olduğunu savunan Sevgül, şunları söyledi:

"Kesinlikle böyle bir niyetleri yok. Bunu çok iyi biliyoruz. Siyasi söylemlerde bulunmadığımız dönemde hiç böyle bir girişim olmadı. O zaman da mevcut iktidar vardı ve bizi destekliyordu. İktidarın tepeden bir baskısı yok, tabandan baskı var. Genel başkan, siyasi söylemlerde bulununca halk bunu dinliyor, bürokratlar, belediye başkanları dinliyor ve tepki gösteriyor. AKUT eşittir Nasuh Mahruki gibi algılanıyor. Bu algıyla belediye başkanları AKUT'a karşı tedbir alıyor. Merkezi yapıyla tepeden indirilerek yapıldığını görmüyoruz. Bu işin mutfağında olan, yıllardır emek veren insanlar Mahruki'yi istemiyor. Mahruki istifa etmez ise Antalya'daki 89 üyemiz AKUT'u bırakma yönünde karar aldı. Bu yönde karar alan başka illerde bir çok ekip var. "

"MAHRUKİ AYRILDIKTAN SONRA SİYASİ TARAF OLMADIĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ"

AKUT'tan istifa etmeyi düşünen birimlerin kurumun dinamosu olduğunu bildiren Sevgül, "Bu potansiyel mutlaka başka yerlere yönelecektir. Planlanmış bir durum yok ama ülkemizi, halkımızı sevdiğimiz için ya bağımsız ya da bütünlük içinde yeni bir örgütlenme olabilir. Şu anda sadece AKUT'un korunmasını istiyoruz." dedi.

Sevgül, AKUT'a başkan olmak gibi bir niyeti bulunmadığını dile getirerek Antalya birim sorumluluğunu da başka bir arkadaşına devretmeyi düşündüğünü belirtti.

AKUT'u hükümetin de muhalefetin de desteklemesi gerektiğini vurgulayan Sevgül, şunları kaydetti:

"Sokağa çıktığımız zaman bize yüzde 50 kötü bakmamalı. İnsanlar bize önceden yüzde 100 iyi bakıyordu. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Mahruki ayrıldıktan sonra siyasi taraf olmadığımızı göstereceğiz. Misyonumuzda olduğu gibi sadece halkımıza, vatanımıza, milletimize hizmet edeceğiz."