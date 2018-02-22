Nasuh Mahruki'den Kadir Mısıroğlu'na gönderme: Ameliyattan sonra kalpak taktı

AKUT Spor Kulübü Başkanı ve Sözcü yazarı Nasuh Mahruki, böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören "Kurtuluş Savaşı'nda Yunan galip gelseydi, hilafete dokunulmazdı" sözleri nedeniyle tepki toplayan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında fes takan Kadir Mısıroğlu'na isim vermeden kalpakla gönderme yaptı.

Sağ dizinde menüsküs yırtıkları olan ünlü dağcı Mahruki, Amerikan Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Sosyal medya hesabından hastanedeki yatağından kalpaklı fotoğrafını paylaşan Nasuh Mahruki, “Başta Mustafa Kemal olmak üzere, bize bu eşsiz Vatanı armağan eden o kalpaklı kahramanlara saygılarımla…” diye yazdı.