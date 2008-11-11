Nasri iddialı konuştu



Arsenal’in Manchester United karşısındaki kurtarıcısı Samir Nasri, Arsene Wenger ile şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını ve takımın şampiyonluk yarışında asla pes etmeyeceğini belirtti.



Hafta sonu Manchester United’ı 2-1 yenen Arsenal’de moraller yerinde. Ayrıca, haftalardır eleştirilen Arsene Wenger’in de omzundan büyük bir yük kalkmış oldu.



Geçtiğimiz yaz Marsilya’dan transfer edilen Samr Nasri, sezon başından beri göz dolduruyordu, ama son maçta iyice yıldızlaştı. Emmanuel Adebayor ve Robin Van Persie'nin yokluğunda, attığı iki golle Manchester United karşısında takımına galibiyeti getirdi.



21 yaşındaki oyuncu, tekrardan şampiyonluk havasına girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi ve ekledi:



“Zor bir hafta geçirdik ama zaten daha iyi bir sonuç beklemek de olmazdı. Belki Manchester,Liverpool ya da Chelsea kadar tecrübeli değiliz ama bu haftasonu aldığımız galibiyet bizim de ne kadar iyiye gittiğimizin bir göstergesi olabilir. Her zaman şampiyonluk mücadelesinin içinde olacağız. Elimizden geleni yapıp bu sene bunu başarmak istiyoruz”



Arsene Wenger’e de destek çıkan Nasri, “Arsene Wenger, dünyadaki en iyi teknik adamlardan biri ve onunla çalışıyor olmak benim için büyük bir şereftir. Wenger’e yapılan eleştirileri çok haksız buluyorum. Sadece sene sonuna kadar bekleyin ve bir şeyleri nasıl değiştireceğimizi görün” diyerek sözlerine noktayı koydu.



