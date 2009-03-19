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Yaşam

'Nasrettin Hoca' tüneli

Göcek Tüneli'nde acil çıkış yok ama her 100 metrede bir karşılaşılan 'Acil Çıkış' yazılı tabelalar kafa karıştırıyor.

19 Mart 2009 02:00

Muğla’nın Dalaman ilçesi ile Göcek Beldesi arasında 29 keskin virajı ortadan kaldıran Göcek Tüneli'nde acil çıkış yok ama her 100 metrede bir ‘Acil Çıkış’ yazan tabelalar kafa karıştırıyor.

Yapımı yıllarca süren ve 2006 yılında işletmeye açılan 926 metre uzunluğundaki tünelde, acil çıkış bulunmuyor. Ancak tünelin giriş ve çıkışına 500'er metre mesafede başlayan ve her 100 metrede bir dikilen tabelalar, olmayan `acil çıkış'a ne kadar mesafe kaldığını gösteriyor.

Bu garip durum karşısında sürücüler Göcek Tüneli'ne `Nasrettin Hoca Tüneli' derken, Karayolları yetkilileri tünelin kısa olması nedeniyle acil çıkış konulmasına gerek duyulmadığını söylüyor.

Göcek Tüneli A.Ş. İşletme Müdürü Erol Aydın Meral ise “Acil çıkış yok. Ama bu tabelalar tünelin normal çıkışına kaç metre kaldığını gösterir” diyor.

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