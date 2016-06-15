Nasreddin Hoca'nın mezarı nerede?

Konya’nın Akşehir ilçesinde, aralarında akademisyenlerin de olduğu bir grup, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde Nasreddin Hoca için anıt mezar yapılmasına tepki gösterdi. Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, “5 Haziran tarihli bazı gazetelerde yayımlanan haberlerde; yapılan son araştırmalara göre Nasreddin Hoca’nın naaşının Konya’nın Akşehir ilçesinde değil Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gömülü olduğu iddia edilmiştir. Bu haber ve haberde konu edilen olay tamamen hayal ürünü, gülünç, bilimsel gerçeklere aykırı ve çıkar amaçlı bir girişimdir. Hoca Akşehir’de yaşamış, dünyaya gözlerini burada yummuş ve cansız bedeni yine Akşehir’e defnedilmiştir" dedi.

Nasreddin Hoca için Sivrihisar’da anıt mezar yapıldığı yönündeki haberlerin yayımlanmasının ardından, başta Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya olmak üzere aralarında 11 akademisyen ve 3 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin bulunduğu grup, bu duruma tepki gösterdi.



Tamamen hayal ürünü



Nasreddin Hoca’nın mezarının önünde basın toplantısı düzenleyip bildiri yayınlayan grup adına konuşan Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, “5 Haziran tarihli bazı gazetelerde yayımlanan haberlerde; yapılan son araş- tırmalara göre Nasreddin Hoca’nın naaşının Konya’nın Akşehir ilçesinde değil Eski- şehir’in Sivrihisar ilçesinde gömülü olduğu iddia edilmiş ve onun için bir anıt mezar yapıldığı belirtilmiştir. Bu haber ve haberde konu edilen olay tamamen hayal ürünü, gülünç, bilimsel gerçeklere aykırı ve çıkar amaçlı bir girişimdir. Araştırmalar Hoca’nın Sivrihisar’da doğduğu konusunda hemfikirdir. Yine aynı araştırmalara göre Hoca Akşehir’de yaşamış, dünyaya gözlerini burada yummuş ve cansız bedeni yine Akşehir’e defnedilmiştir.

Bu bilimsel gerçek yedi yüz yıldır Hoca’yı seven herkes tarafından bilinir. Mevlânâ’nın kabrinin Konya’da olduğu ne kadar gerçekse Nasreddin Hoca’nın kabrinin de Akşehir’de olduğu o kadar gerçektir” diye konuştu.