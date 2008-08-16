Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması bu yıl “hoşgörüyü” ödüllendirdi

Karikatürcüler Derneği’nin bu yıl 28. kez düzenlediği Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması sonuçlandı. Büyük Ödül, Endonezyalı karikatür sanatçısı Arif Sutristanto’ya verildi.



Turhan Selçuk, Tonguç Yaşar, Metin Peker, Kadir Doğruer, Muhittin Köroğlu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Prof.Dr. Nazan Erkmen, Tomas Rodriguez Zayas (Küba Halk Cumhuriyeti), Leng Mu (Çin Halk Cumhuriyeti), Paola Dalponte (İtalya), Luiz Carlos Fernandes (Brezilya), Cheong San Lim’den (Güney Kore) oluşan 28. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nın jürisi; 8 Ağustos’ta İBB Karikatür ve Mizah Müzesi’nde toplanarak 63 ülkeden 910 karikatür sanatçısının eserlerini değerlendirdi.



Hoşgörülü bir dünya için



11 Ağustos’ta açıklanan sonuçlara göre Sutristanto 3 bin dolar değerinde para ödülü alırken; 750 dolarlık başarı ödüllerine dört karikatürist değer görüldü: Türkiye’den Musa Gümüş, İtalya’dan Agim Sulaj ile Alessandro Gatto ve İran’dan Shahrokh Heidari.



“Mizahın ve onun evrensel dili olan karikatürün, barışcıl ve hoşgörülü bir dünyanın kurulması yolunda gülmeyen düşünceye karşı etkin bir silah olduğu” inancıyla hareket eden Karikatürcüler Derneği; 1208-1285 arasında yaşayan ve bugün mizahın en büyük simgelerinden biri olan Nasreddin Hoca adına düzenlenen bu yarışma için de aynı bakış açısından yola çıkıyor.



Çeşitli illerde sergilenecek



2008’in Nasreddin Hoca’nın doğumunun 800. yılı olması da yarışmaya ayrı bir anlam katıyor. Bütün dünya karikatürcülerine açık olan yarışmaya karikatürcüler, yayımlanmış olsun ya da olmasın herhangi bir konudaki çalışmalarıyla katılabiliyor. Eserlerde aranan tek şart, daha önce bir ödül almamış olmaları.



Yarışmaya katılan tüm karikatürler Karikatürcüler Derneği tarafından İstanbul Karikatür ve Mizah Müzesi’nde saklanıyor. Aralarından jüri tarafından seçilenler hem bir albümde toplanıyor hem de ödül töreni sonrasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon’da sergileniyor.

