-NASREDDİN HOCA HOLLANDA'DA GÖLE MAYA ÇALDI ROTTERDAM (A.A) - 02.10.2010 - Hollanda Mozaik Kültür ve Sanat Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Nasreddin Hoca Şenliği'nde, temsili Nasreddin Hoca, Rotterdam'da Maas nehrine hoşgörü mayası çaldı. Daha sonra Rotterdam sokaklarını gezen "Nasreddin Hoca", hoşgörü ve sevgi temennisinde bulundu. Nasreddin Hoca'nın Hollanda'da tanıtılması amacıyla her yıl düzenlenen şenlik kapsamında, kortej yürüyüşü, folklor gösterileri, konser ve sergiler düzenlendi. Şenliğe AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Ali Öztürk, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi, Akşehir Nasreddin Hoca Turizm Derneği Başkanı Ahmet Güvendik, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan, Rotterdam Başkonsolosu Esen Altuğ, Rotterdam Belediyesi encümen üyesi Hamit Karakuş, Feijenoord İlçe Belediye Başkanı Seyit Yeyden ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Bülent Şenay da katıldı. Şenlikte konuşan Hollanda Mozaik Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali İhsan Ünal, Hollanda'da ırkçılık ve ayrımcılığın en üst seviye çıktığı bir ortamda çalınan bu hoşgörü mayasının son derece önemli olduğunu söyledi. "Bu yıl (şenliğin) 5'incisi düzenlendiğine göre bu maya tutmuş demektir" diyen Erdem de Hollanda'da ırkçılığı ön plana çıkaran bir partinin iktidara gelme ihtimali bulunduğunu hatırlatarak, "Bunlara da hoşgörüyle yaklaşmalıyız. İnşallah bu şekilde söylemlerini değiştiririz" dedi.