-NASRALLAH'TAN BOYKOT ÇAĞRISI BEYRUT (A.A) - 28.10.2010 - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, resmi yetkilileri ve vatandaşları, eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesini soruşturan komisyon üyelerini boykot etmeye çağırdı. Nasrallah, El Manar Televizyonundan yayınlanan konuşmasında, iki gün önce Hizbullah kontrolü altındaki Beyrut'un banliyö bölgesinde bulunan bir kadın doğum kliniğine randevu alarak gelen soruşturma komisyonu üyelerinin yaptıklarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Hizbullah lideri Nasrallah, yapılanların artık sabırlarının taşırdığını ve herkesin soruşturma komisyonuna karşı tavır alması gerektiğini belirterek şöyle dedi: ''Soruşturma komisyonu üyeleriyle olan her türlü işbirliği, direniş hareketine karşı yapılmıştır. Herkesi onların soruşturmasına karşı boykot etmeye çağırıyorum. Soruşturma komisyonu üyeleri bizim için çok hassas olan şeref ve haysiyetimize saldırmışlardır. Onlar bizim kadınlarımızın dosyalarında ne arıyorlar. Kim kadınlarının, kız kardeşlerinin, kızlarının jinekolojik kayıtlarının ortaya saçılmasını ister? Komisyon üyelerine Amerika ve İsrail'in baskı yaptığını biliyoruz.'' Hariri'nin öldürülmesini soruşturan iki komisyon üyesi, önceki gün Hizbullah kontrolündeki banliyö bölgesinde bulunan bir klinikte bazı hastaların kayıtlarını istediği sırada, 30'a yakın kadının saldırısına uğrayarak kliniği terk etmişti.