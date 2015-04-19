Nasrallah, Yemen'de yaşananlar için 'Artık yeter' dedi

Lübnan'da Hizbullah'ın çağrısıyla Yemen'le dayanışma etkinliği düzenlendi. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik operasyonunun kınandığı toplantıda, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da telekonferans yöntemiyle bir konuşma yaptı. Nasrallah, "Müslümanların ve Arapların Suudi Arabistan'a karşı seslerini yükselterek 'Artk yeter' demesinin zamanı geldi" dedi.

Yemen'de yaşananların "Şii-Sünni savaşı" olmadığına dikkat çeken Nasrallah, Husileri destekleyen Yemenlilerin "Arap olmadığı" iddiasına da karşı çıktı. "Yemenlilerin, Arap ya da İslam kimliklerini kanıtlamaya ihtiyaçları yok" diyen Hizbullah lideri, asıl Arap olduğunu kanıtlaması gerekenlerin Yemen'i işgal edenler olduğuna dikkat çekerek, "Dillerine, söyledikleri güzel sözlere, soylulularına, cesaretlerine, cömertliklerine ve soğukkanlılıklarıan bakın: Eğer Yemenliler Arap değilse, kim bu Araplar?" ifadelerini kullandı.

'Kutsal mekanları tehdit edenler Husiler değil IŞİD'dir'

Suudilerin Yemen devletini savunduğu iddiasına karşılık olarak, ülkenin kamu binalarının, havaalanlarının, limanların ve askeri üslerinin bombalandığına dikkat çeken Nasrallah, "Siz devleti bu şekilde mi savunuyorsunuz?" dedi. Nasrallah, tepkilerin ya da tehditlerin, kendilerini ABD-Suudi saldırganlığını kınamaktan ve Yemen halkıyla dayanışmaktan alıkoyamayacağını da vurguladı.

Husilerin Suudi Arabistan'daki kutsal mekanlara tehdit oluşturduğu iddiasına da tepki gösteren Nasrallah, Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik tehditlerin Irak-Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geldiğine dikkat çekti. Suudi Arabistan krallığının Vahhabi ideolojisini de eleştiren Hizbullah lideri, Ortadoğu'daki tekfirci ideolojilerin kaynağının Suudi Arabistan olduğuna dikkat çekti.