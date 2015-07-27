Nasrallah: Türkiye, IŞİD'i incitmemek için yanına Kürtleri ve solcuları ekledi

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Türkiye’nin IŞİD, PKK ve DHKP-C’ye yönelik olarak yaptığı açıklamada “Türkiye, IŞİD’in duygularını da incitmemek için yanına Kürtleri ve solcuları ekledi” dedi.

Nasrallah, El Menar televiyonunda yaptığı konuşmada "Bugün yeniden diyebilirim ki Türkiye hiç kuşkusuz ki IŞİD’i destekledi, himaye ve gözetimini yaptı. IŞİD’i finanse etti, ona her türlü kolaylığı sağladı. Sınırlarını ona açtı. Fakat şimdi, Türkiye başbakanı diyor ki; 'IŞİD Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit ediyor', Günaydın Türkiye uykunuz sıhhatli olsun” ifadelerini kullandı.

Gri Hat’ta yer alan habere göre, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah bir mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada “Hatırlar mısınız birkaç yıl önce Ben ve kardeşlerim bütün münasebetlerde konuştuk Suriye’de olayların başladığı ilk anlardan beri dedik ki… ‘Batılılar ve bölgesel kimi güçler ve getirdiler ve getirecekler dünyanın bütün tekfircilerini, yeryüzünün bütün vahşilerini Suriye’ye yönetimi değiştirmek ve Irak’a denklemi değiştirmek için. Bölgede direniş eksenine savaş açmak için getirdiklerini ve getireceklerini söyledik" dedi. Nasrallah'ın El Menar televiyozununda yayınlanan konuşması şu şekilde:

''Ve dedik ki getirdikleri tüm bu tekfirciler ve vahşiler, gün gelecek ve onlara saldıracaklardır. Büyünün büyücüye döneceğini söyledik. Yılanın sahibini ısırmakla kalmayacağını, aynı zamanda onu tamamen yiyeceğini söyledik. Bunları yıllar önce söyledik. Hepsi de sanıyorlardı ki oyunun tüm kontrolünü tamamen ellerinde tutuyorlar.

Güya Suudi Arabistan ipleri sımsıkı tutuyor. Türkiye de aynı şekilde kontrolü altında olduğunu düşünüyordu. Katar, Ürdün ve kimi Arap Körfez ülkeleri… Amerika, İngiltere, Fransa ve herkes… İpleri ellerinde tuttuklarını sanıyorlardı. Her şeyin tamamen kontrol altında olduğunu düşünüyorlardı. Ve Suriye ve Irak’a bu denli büyük sayıda tekfirci ve vahşileri doldurdular. IŞİD’in seferlerini kolaylaştırdılar. Önünde sınırları açtılar. Ona para verdiler, silah temin ettiler. Ve de onunla savaştılar.

Ona siyasi, dini, şer’i medyatik ve her türlü örtüyü sağladılar. Doğru mu değil mi? Fakat şu an tümü, bunların bedelini ödemeye başladılar. Günümüzde ise yeni olan Türkiye’dir.

Bugün yeniden diyebilirim ki Türkiye hiç kuşkusuz ki IŞİD’i destekledi, himaye ve gözetimini yaptı. IŞİD’i finanse etti, ona her türlü kolaylığı sağladı. Sınırlarını ona açtı. Fakat şimdi, Türkiye başbakanı diyor ki; “IŞİD Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit ediyor”. Günaydın Türkiye uykunuz sıhhatli olsun.

Türkiye IŞİD’i incitmemek için yanına Kürt’leri ve solcuları ekledi.

Tabii, IŞİD’in duygularını da incitmemek için yanına Kürtleri ve solcuları ekledi. Ona göre bunlar fazlalık. Amacı da sadece IŞİD ile çatışmaya örtü sağlamak. Şuna inanan kimse varsa, büyük bir kuruntu-hayal yaşıyor. Gerek ABD ve İstihbarat örgütü, gerek Suudi Arabistan yada Türkiye, dünyanın en güçlü istihbarat örgütü bile… Bunlar beni iyi dinlesin. Bu örgütleri kontrol altında tutabileceğinizi düşünüyorsanız büyük bir kuruntu bir hayal içindesiniz.

Sizler bunları hedeflerin kesişmesinde kullanabilirsiniz. Onlar sizden faydalanır. Kendi hedefleri için faydalanır, fakat bunların bileşenleri, mantıkları, kültürleri, içerikleri, mekanizmaları ve her şeyleri, hayır. Onları koruyan, besleyen, büyüten, destekleyen ve onlarla ilgilenenlere saldıran yılan türündendir… Günümüzde olanlar da budur.''