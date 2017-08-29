Nasrallah: Lübnan’da yaşananlar ABD’nin beslediği IŞİD için büyük bir hezimet

Lübnan Hizbullah’ı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan’ın doğusunda yaşanan gelişmeleri siyasi ve askeri açıdan IŞİD için büyük bir hezimet olduğunu belirtti.

19 Ağustos’ta Lübnan’da IŞİD’e karşı başlatılan ve zaferle sonuçlanan mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Nasrallah, “IŞİD’in Musul, el Badiye, Deyrezzor, Halep ve Rakka’nın güneyinde kalıcı olarak yenilgiye uğratılması Suriye-Lübnan sınırındaki unsurlarını da etkileyerek hayal kırıklığa uğrattı.” ifadelerini kullandı.

Savaşın iki cephede devam ettiğini söyleyen Nasrallah, IŞİD’in yenileceğini anlayınca teslim olduğunu vurguladı.

Nasrallah’ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Cenazelerin teslim edilmesi ön şart"

IŞİD’le başlatılan müzakerelere ilişkin konuşan Hasan Nasrallah; “Müzakerede bu örgüt tarafından kaçırılan Lübnanlı askerlerin serbest bırakılması ile tüm şehitlerimizin cenazelerinin teslim edilmesi bir ön şart olarak ortaya koyuldu” dedi.

Terörle mücadelede özellikle el Curud bölgesinde Lübnan ordusunun büyük bir rol oynadığını belirten Hasan Nasrallah, bu zaferin bölgede elde edilen zaferlerin bir parçası olduğunu dile getirdi.

“ABD’nin IŞİD’i beslediği günden güne netleşiyor”

ABD’nin IŞİD’i beslediği günden güne daha da netleştiğini dile getiren Hizbullah Genel Sekreteri, ülkesinin doğusundaki mücadelede elde edilen başarılara ilişkin; “28 Ağustos 2017 günü bölge ve Lübnan tarihinde zafer günü olarak yazılacaktır. Zira şu anda Lübnan topraklarında hiçbir IŞİD’li terörist bulunmamaktadır.” sözlerini kullandı.

“IŞİD’in yenilgisine ağlayan Netanyahu’dur”

Nasrallah konuşmasını, IŞİD; bütün dinleri ve kültürleri yok etme projesidir ve şimdi IŞİD’in yenilgisine ağlayan kişi Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu’dur. IŞİD’in; Suriye’de, Kalemun’da ve Irak’ta yenilgisine ağlayanlar Siyonistlerdir. El Curd Savaşı İsrail’in projesinin yok edildiği savaştır.

Biz, işgalci Siyonistleri ve tekfirci teröristleri Lübnan’dan çıkarmayı başardık.” şeklinde sürdürdü.

“IŞİD bizimle iletişime geçti”

Operasyonun başladığı sıralarda konuya ilişkin açıklamada bulunan Nasrallah, “IŞİD, müzakerelere başlamak için Hizbullah ile iletişime geçti. Müzakereler, Kalemun’un batısında süren operasyonlarla ilgili. Tüm koşullarda anlaştığımız takdirde ateşkes yürürlüğe girecek. Müzakereler tamamlanmadan ateşkes ilan etmeyeceğiz” şeklinde konuşmuştu.

Yine amaçlarının Lübnan-Suriye sınırını IŞİD’den temizlemek olduğunu söyleyen Nasrallah, “Amacımız IŞİD’in Lübnan-Suriye sınırından temizlenmesi. IŞİD’i sınırdan Suriye içerisine kadar uzaklaştırmamız en azından tehdit olmasını ve ordunun (Lübnan ordusu) kanını dökmesini engelleyecek” ifadelerine yer vermişti.