T24- Kırıkkale'de çeşitli tarihlerde 21 ayrı otomobil hırsızlığından suç kaydı bulunan ve kentte ‘oto faresi’ olarak tanınan 20 yaşındaki Volkan K., yine otomobil çalarken yakalandı. Ekiplerin uzun süren kovalamacası sonucu yakalanan Volkan K., “Nasıl olsa serbest kalacağım, merak etmeyin” dedi.



Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince oluşturulan Hırsızlık Timi ekipleri tarafından 22'nci kez otomobil çalarkan yakalanan Volkan K., ekiplerin uzun süren kovalamacasının ardından yakalanıp gözaltına alındı. Yaklaşık 1 ay önce yine otomobil hırsızlığından cezaevinden çıkan Volkan K.'nın, o zaman “Ne yapayım huylu huyundan vazgeçemiyor” dediği öğrenildi.



Volkan K., Adliye'ye sevk edilirken basın mensuplarına ise “Nasıl olsa serbest kalacağım, merak etmeyin” dedi. Volkak K., Adliye'ye sevk edilirken çalıntı otomobil ise sahibine teslim edildi.



