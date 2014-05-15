'Nasıl ki gelişmiş ülkeler maden faciası yaşamıyorsa biz de yaşamamalıyız'

Şu ana kadar 282 madencinin hayatını kaybettiği Soma’ya giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Nasıl gelişmiş ülkeler bu acıları yaşamıyorlarsa artık, bütün kurallarımızı tekrar gözden geçirmeli, alınması gereken tedbirleri almalı, bu doğrultuda Devlet Denetleme Kurulu olarak tavsiyelerimiz var, eminim ki bunlar da ışık tutacaktır. Şüphesiz ki bu acıları bir daha tatmamak, çekmemek için ne gerekiyorsa hepsi yapılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şu ana kadar 282 madencinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Soma’ya gitti.

Burada bir basın toplantısı düzenleyen Gül şunları söyledi:

Çok büyük bir faciayla karşı karşıyayız. Her şeyden önce, burada hayatını kaybeden bütün kardeşlerimin hepsinin mekânı cennet olsun. Ailelerine, annelerine, babalarına, kardeşlerine hepsine başsağlığı diliyorum. Bütün milletimizin başı sağolsun.

Şüphesiz ki maden ve yeraltında çalışmak yeraltında alın teriyle hakkınızı kazanmak için çalışmak kazançların belki de en kutsalıdır.

Elden gelen her şey yapılıyor. Şu anda kurtarma çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

İlk haber alındığından itibaren işin vahameti anlaşıldığı için bütün devlet imkânlarıyla seferber oldu. Maalesef kaybımız büyük. Her ailenin, her canın acısı hepimizin canıdır.

Bir kişi bir kişidir, bir can bir kişidir. Bir kayıp o ailenin kıyameti demektir. Dolayısıyla acı büyüktür ve acı hepimizin acısıdır. Çok büyük bir gerçekten faciayla karşı karşıyayız. Bunun yaralarını sarmak için el birliği içinde olmamız gerekir. Millet olarak, Türk milleti bu dayanışmayı muhakkak ki gösterecektir. Bu vesileyle dünyanın birçok yerinden de çok başsağlığı ve acılarımızı paylaşan dostlarımız, kardeşlerimiz var, bizim gibi yas ilan edenler var hepsine teşekkür ediyorum.

Bu acıların yaşanmaması gerekir. Nasıl gelişmiş ülkeler bu acıları yaşamıyorlarsa artık, bütün kurallarımızı tekrar gözden geçirmeli, alınması gereken tedbirleri almalı, bu doğrultuda DDK olarak tavsiyelerimiz var, eminim ki bunlar da ışık tutacaktır. Şüphesiz ki bu acıları bir daha tatmamak, çekmemek için ne gerekiyorsa hepsi yapılacaktır.

Bu olayla ilgili de hem idari hem diğer her türlü soruşturmalar başlamış ve titizlikle devam edecektir. Bir kez daha hayatını kaybeden bütün kardeşlerimin mekânının cennet olmasını, ailelerine Cenabı Allah’ın sabır vermesi için dua ediyoruz.

Bütün milletimize sabır versin. Buralardan alacağımız derslerle bir daha bu acıları yaşamamak için de ne gerekirse muhakkak ki yapılması şarttır.

Devletimiz, hükümetimiz bu acıları bir nebze de olsa merhem olmak için şüphesiz ki ailelere yardım için ne gerekiyorsa yapacaktır. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bütün ailelerin acılarını ayrı ayrı bir kez daha paylaştığımı açıklamak istiyorum.