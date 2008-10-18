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Nasıl baştan çıktım?

Popçu Gülşen, ilk zamanlarda kendisini Erol Köse'ye yakıştıramadığını belirterek, nasıl baştan çıktığını anlattı.

18 Ekim 2008 03:00

Yapımcısı Erol Köse ile, evli olmasına karşın aşk yaşayan şarkıcı Gülşen, ilk zamanlarda kendisini Köse'ye yakıştıramadığını belirterek, neden böyle bir ilişkiyi kabul ettiğini anlattı. Televizyon gazetesinin haberine göre, Hülya Avşar'ın sunduğu Türkmax programının konuğu olan Gülşen, bir dönem evli olduğunu bilmesine karşın yapımcısı Erol Köse ile büyük bir aşk yaşamıştı.

Hülya Avşar, Gülşen'i Erol Köse'ye hiçbir zaman yakıştıramadığını ifade etti. Gülşen ise Köse'nin ilk ilgisini fark ettiğinde çok şaşırdığını belirterek, görüntü olarak onunla kendisini yan yana getiremediğini belirtti. Köse'nin o dönemde canını çok acıttığını ve bazen çirkinleştiğini anlatan Gülşen, sıkıntılı geçen o 1 yıldan sonra neden böyle bir ilişkiye 'evet' dediğini şu sözlerle anlattı:

"Beni önemsemeye gerçekten insani şekilde davranmaya başladı ve değer verdiğini hissettirmeye başladı. Ondan önceki bir yıl benim hiçbir şekilde onu istemediğimi biliyordu. Zamanla aramız gelişti. O sevgi, ilgi, o insanlık... 3 ay önce söylediğim bir kelimeyi o gün bana tekrar etmesi, o tutku, o heyecan bunlar beni cezbetti. O zaman zaten görmüyorsunuz şekil olmuyor karşınızda."

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