Nascar'da Toyota ilk kez

Nascar'da sezonun 7. ayağı olan Kobalt Tools 500 yarışına Atlanta Motor Speedway pisti ev sahipliği yaptı. Liderliğin 26 kez el değiştirdiği mücadelede, Jeff Gordon yarışa pol pozisyonunda başlamasına rağmen ilk turda Dale Earnhardt'a geçildi. Pist eğiminin yüksek olduğu Atlanta Motor Speedway'de sürücüler çoğu zaman araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Son 50 tura girilirken liderliği elinde bulunduran Carl Edwards, şanzıman problemi nedeniyle pite girmek zorunda kaldı. Edwards'ın pite girmesiyle liderliğe yükselen Kyle Busch, avantajını yarışın sonuna kadar korudu ve Toyota'ya Nascar'daki 40'ıncı yarışında ilk zaferini yaşattı.

Bu zaferle kariyerinin 5. Nascar birinciliğine ulaşan Busch, sürücüler klasmanında en yakın takipçisi greg Bıffle ile arasındaki puan farkını 73'e çıkardı.