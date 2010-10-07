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Yaşam

NASA'nın verilerini uzmanlar yorumladı

Bilim adamlarının tahminlerine göre, Avrupa 1000 yılın en soğuk kışını yaşayacak.

07 Ekim 2010 03:00

T24 - Bilim adamlarının tahminlerine göre, Avrupa 1000 yılın en soğuk kışını yaşayacak. NASA’dan gelen verilere göre Türkiye’nin kuzey bölgeleri, geçen yıla oranla daha sert geçecek ve kar yağışı daha sık görülecek.

İTÜ Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen ise NASA’dan gelen verilerin Türkiye’nin geçen yıla oranla daha sert bir kış geçireceğini ve kar yağışının daha sık görüleceğini belirterek “Trakya, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey kısımlarında, geçen yıla oranla bu kış sıcaklıkları normallerinin altında seyredecek. Bu nedenle kış, bu bölgelerde daha sert olacak. Kalıcı kar yağışı kuzeyde daha sık görülecek. Ocak ayından şubat ayının 15’ine kadar kar yağışı görülebilecek. Bu veriler NASA’dan bize gelen özel verilerdir” diye konuştu


“Kısa vadede beklenen bir gelişme değil"

Polonyalı bilim adamlarının tahminlerine göre, Avrupa 1000 yılın en soğuk kışını yaşayacak. NASA’dan gelen verilere göre de Türkiye’nin kuzey bölgeleri, geçen yıla oranla daha sert geçecek ve kar yağışı daha sık görülecek.

Hürriyet gazetesi yazarı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise Polonyalı bilim adamlarının aksine, Gulf Stream'in etkisinde henüz bir zayıflama meydana gelmediğini belirtti. Kadıoğlu, bu sıcak su akıntısının, okyanustaki buzulların erimesiyle uzun vadede etkisini yitirmesini beklediklerini ve bu durumun özellikle Batı Avrupa'da sıcaklıkların düşmesine neden olabileceğini ifade etti.

Kadıoğlu, "Bu akıntı özelikle Batı Avrupa'nın iklimini yumuşatıyor. Etkisini yitirmesi durumunda Avrupa'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşer" diye konuştu.

50-60 yıllık bir süreçte böyle bir gelişme öngörüldüğünü söyleyen Kadıoğlu, bu durumda Türkiye'nin de Avrupa'daki soğuk hava dalgasından etkileneceğini belirtti.

Kadıoğlu, "Sıcak su dalgasının etki alanı Türkiye'ye uzak. Ama Türkiye neticede Avrupa'dan, Balkanlar'dan gelen hava sistemlerinden etkileniyor. Bu yüzden, böyle bir gelişme olursa ülkemizdeki sıcaklıklar da etkilenir" dedi.


Türkiye'de hava nasıl olacak?

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim  Kurulu Başkanı Adem Taşcı, bazı bilim adamlarının son bin yılın en soğuk kışının  yaşanacağı yolundaki açıklamalarına ilişkin olarak “(Bin yılın soğuğu) önermesi  çok iddialıdır” dedi.

Taşcı, son birkaç gündür gazete ve  internet sitelerinde “Son bin yılın en sert kışı kapıda” başlığı altında  haberler yapıldığını söyledi.

Bu iddialı açıklamaların, Gulf Stream akıntısının debisinin azalmasına ve  bu konuda Polonyalı bilim insanlarının yaptıkları çalışmalara dayandırıldığını  belirten Taşcı, şöyle konuştu:

“(Bin yılın soğuğu) önermesi çok iddialıdır. Çünkü, pek çok gelişmiş  ülkedeki sıcaklık kayıtları ancak birkaç yüz yıllıktır. Gulf Stream akıntısı  Meksika Körfezi'nden itibaren Kuzeybatı Avrupa'yı etkileyen sıcak su akıntısıdır.  Okyanusta daha az yoğun olan sıcak su kütlesi, Atlantik Okyanusu üzerinden  Kuzeybatı Avrupa denizlerine kadar ulaşır ve etkili olduğu bölgelerde iklimin  daha ılıman olmasına neden olur. Örneğin Kuzeybatı Avrupa ülkeleri ile aynı  enlemde bulunan Sibirya söz konusu ülkelere nazaran daha soğuktur.”


"Türkiye tahmini: 0.6 derece soğuk olacak"

Gulf Stream akıntısıyla ilgili detaylı oşinografik gözlem ve modeller  yapılması gerektiğini ifade eden Taşcı, şunları kaydetti:

“Bu işlemlerden elde edilen veriler temel alınmalı, hava ve iklim tahmin  modelleri kullanılarak hava ve iklim durumu senaryoları yeniden oluşturulmalıdır.  Bu işin bilimsel tarafıdır. Bu şekilde çalışmalar yapılmadan yapılan açıklamalar  spekülasyondan öteye gitmeyecektir. Ülkemizde, önümüzdeki üç aylık periyotta  (kasım, aralık ve ocak), hava durumuna ilişkin, Amerikan National Oceanic and  Atmospheric Administration(NOAA) kurumunun hazırlamış olduğu mevsimsel tahmin  verileri analiz edilmiştir.

NOAA'nın Türkiye konusundaki analizinde, özellikle  yurdumuzun orta ve kuzey kesimlerinde, ortalama sıcaklığın, uzun yıllar  değerlerinin 0.6 derece daha düşük olacağı öngörüsünde bulunulmuştur. Ancak  mevsimsel tahminlerin tutarlılık oranının düşük olma durumu da göz önünde  bulundurulmalıdır. Mevsimsel tahminler genel bir perspektif ortaya  koymaktadır.”


En soğuk kış kapıda

Polonyalı bilim adamlarının tahminlerine göre, Avrupa 1000 yılın en soğuk kışını yaşayacak. NASA’dan gelen verilere göre de Türkiye’nin kuzey bölgeleri, geçen yıla oranla daha sert geçecek ve kar yağışı daha sık görülecek. Sert kış mevsiminden en fazla evsizlerin etkilenmesi bekleniyor. Rusya ve Polonya, donarak ölmelere ve mal kaybına karşı önlemler almaya başladığını belirtiyor.

Rus medyasının Polonyalı bilim adamlarının tahminlerine dayandırarak verdiği habere göre, Meksika Körfezi’nde doğup Kuzey Avrupa’ya doğru yol alan Gulf Stream sıcak su akıntısının ivmesinde ki düşüş, Avrupa’da sert kışlar yaşanmasına neden olacak. Fobos Meteoroloji Merkezi’nden iklimbilimci Vadim Zavodchenkov, Avrupa’da bu yıl yaşanacak sert kışın etkileri hakkında daha net sonuçları kasım ayında alacaklarını bildirirken tahminlerin yüzde 70 oranında gerçekleşeceğini söyledi. Türk bilim insanları da konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmelerde, söz konusu akıntının Batı Avrupa’nın iklimini yumuşattığını anımsatarak sıcakların düşmesiyle birlikte Türkiye’nin de Balkanlar’dan gelen bu hava sisteminden etkilenebileceğine dikkati çektiler.


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