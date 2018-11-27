NASA'nın uzay aracı Mars'a indi!

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA , Mars keşif aracı 'InSight'ı, Kızıl Gezegen'in yüzeyine başarılı bir şekilde indirdi.

NASA'nın son altı yılda Mars'a gönderdiği ilk uzay aracı olan InSight, Mars'ın yüzeyi ve yeraltı yapısı ile ilgili bilgiler toplayıp dünyaya iletecek.

InSight, çektiği ilk fotoğrafları da NASA'ya gönderdi. İnişin başarıyla gerçekleşmesi NASA merkezinde coşkuyla karşılandı.

NASA'dan yapılan açıklamada, Mars keşif aracı, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırladığı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yaptığı ifade edildi.

NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a indirdiği ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

Yaşam dedektörleri bulunmayan InSight uzay aracı, gezegende herhangi bir yaşam belirtisi aramayacak.

Bugüne kadar Mars'la ilgili tüm araştırmalar gezegenin yüzeyiyle sınırlı kalmıştı. Yeni keşif aracı, gezegende 4,5 milyar yıldır neler yaşandığını araştıracak.

InSight'ın görevi Mars üzerinde gezip örnek toplamak olmayacak. Görev süresi boyunca aynı yerde duracak olan uzay aracı, sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını inceleyecek.

Mars'taki sismik aktivite, yeraltı ısısı ve gezegenin çekirdeği konusunda veriler toplayacak olan InSight, çekirdeğin yapısı ve büyüklüğü konusunda da bilim insanlarının ilk kez fikir sahibi olmasını sağlayacak. Mars'ın katmanlarının incelenmesi, sadece Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulguların elde edilmesini sağlayacak.

İşte Insight'ın Mars'tan gönderdiği ilk fotoğraf: