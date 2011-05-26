-NASA'NIN UYDUSU 17 PİRAMİT BULDU WASHINGTON (A.A) - 25.05.2011 - ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) bir uydusu, Mısır'da eski dönemlere ait 17 piramidin, binlerce mezarın ve evin keşfedilmesini sağladığı bildirildi. Amerikalı arkeolog Sarah Parcak, NASA'ya ait bir uydunun çektiği resimlerin incelenmesi sonucu, yapılan araştırma ve kazılarda 3 bin yıl öncesinden kalma piramitlerin, mezar ve yapıların ortaya çıkarıldığını belirtti. Alabama Üniversitesinde görevli olan Parcak, ''Uydu sayesinde, bütün Mısır'da bu kadar çok arkeolojik site alanı bulacağımıza hiç inanamazdım'' dedi. Uzay arkeolojisi öncülerinden olan Dr. Parcak, ''Bir piramit bulmak her arkeoloğun rüyasıdır'' diye konuştu. Sarah Parcak, bir yıl boyunca, 700 kilometre yükseklikte yörüngede bulunan bir uydunun, Mısır'daki Saqqarah nekropolü ve ülkenin kuzeydoğusunda yer alan önemli Tanis arkeolojik site alanı ile ilgili çektiği kızılötesi yüksek tanımlı fotoğrafları incelemesi sayesinde keşiflerini yapabildiğini kaydetti. Uydu kullanılmasının geleneksel tarzdaki arkeolojinin sınırlarını genişlettiğini ifade eden Parcak, kızılötesi teknolojisinin gömü, bina ve piramitlerin yapıları ile ilgili en ince ayrıntıları ilettiğini söyledi.