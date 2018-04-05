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NASA'nın Türk uzmanı Asarcık'taki liseliler ile e-konferansla buluştu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Asarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa NASA'nın Türk çalışanı astrofizik uzmanı Dr

05 Nisan 2018 13:46

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Asarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa NASA\'nın Türk çalışanı astrofizik uzmanı Dr. Umut Yıldız, e-konferansla bağlanıp öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Asarcık ilçesindeki Asarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün \'Maarif hareketi\' çalışması kapsamında \'İlim Çin\'de de olsa al\' projesi hazırlandı. Proje kapsamında düzenlenen ilk etkinlikte, NASA\'nın Türk çalışanı astrofizik uzmanı Dr. Umut Yıldız, e-konferans yolu ile Amerika\'dan bağlanıp \'Uzay ve Mars\' konusunda konferans verdi. Ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Programa, Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Demirtaş ile Şube Müdürü Erdeniz Dalga, Okul Müdürü Veysel Kara, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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