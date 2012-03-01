NASA'nın komuta kodları çalındı

T24 - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) geçtiğimiz yıl çalınan bir diz üstü bilgisayarda Uluslararası Uzay İstasyonu’nun komuta kodlarının yer aldığı açıklandı. NASA bilgisayarları ve mobil cihazlarının sadece yüzde 1'indi şifre olduğu öğrenildi.



NASA Genel Müfettişi Paul Martin, ISS komuta algoritmalarını içeren diz üstü bilgisayarın 5 Mart 2011 tarihinde çalındığını ve şifresinin bulunmadığını söyledi. Martin, 2011’de yaşanan kötü amaçlı yazılım saldırısı ve güvenlik ihlali sayısının 5,408 olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi’ne verilen raporda, çalınan diğer diz üstü bilgisayarlardan birinin, gelecekte insanlı uzay uçuşları için geliştirilen Çok Amaçlı Mürettebat Aracı (MPVC) projesiyle ilgili bilgiler içerdiği ifade edildi. Ayrıca, Nisan 2009 ile Nisan 2011 arasında 48 mobil cihazın çalındığı bilgisi verildi.



Laboratuvar korsanların eline geçti



Siber saldırıların amatör hackerlar ve siber suçlular tarafından düzenlendiğini beliren Martin, her yıl güvenlik sorunlarının 7 milyon dolar zarara neden olduğunu söyledi. Martin, bilişim teknolojileri sistemlerindeki yaşanan güvenlik ihlallerinde, yabancı ülkelerdeki siber korsanların da parmağı olabileceğini ifade etti.

NASA, İtiş Gücü Laboratuarı’nda (JTL) yaptıkları güvenlik denetimlerinde bir ağa izinsiz giriş yapıldığını tespit ettiklerini ve saldırının kaynağının Çin merkezli olduğunu belirtti. Yetkililer, saldırının geç anlaşıldığını ve etkisiz hale getirildiği zamana kadar siber korsanların JTL’deki sistemleri “kontrol altına aldıklarını” söyledi. JTL, gezegenlerarası uzay aracı görevlerinin geliştirildiği Deep Space Network (DSN) projesine ev sahipliği yapıyor.



Bilgisayarların yüzde 99'u şifresiz



NASA, 2010 ve 2011’de “Gelişmiş Israrcı Tehditler” olarak adlandırılan 47 saldırıya maruz kaldıklarını ve bu saldırılardan 13 tanesinin tespit edilene kadar bilgisayar sistemlerine girmeyi başardığı ifade edildi.

Yıllık bilişim teknolojileri bütçesi 1,5 milyar dolar olan NASA, bu kaynağın yaklaşık 58 milyon dolarını siber güvenlik için harcıyor. ABD’deki tüm federak kurumlar arasında NASA bilgisayarlarına en az şifre koyan kurum. Federal kurumlarda şifre konan diz üstü bilgisayar ve mobil cihaz oranı ortalama yüzde 54’ken, NASA’da aynı oran yüzde 1.