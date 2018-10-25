NASA'nın görüntülediği keskin açılı buz kütlesi şaşırttı

NASA'nın en uzun süredir görevine devam devam eden kutup buzlarını izleme aygıtı IceBridge, çok keskin açılı bir buz kütlesi görüntüledi. Kusursuz şekliyle dikkat çeken buz kütlesinin NASA tarafından Twitter'da paylaşılan görüntüleri, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

NASA'nın kıdemli bilim insanlarından Jeremy Harbeck, "Bu buz kütlesinin oldukça ilginç olduğunu düşündüm. Nispeten düz kenarlara sahip buz kütlelerini sık sık görüyorum fakat daha önce bu kadar kusursuz keskin kenarlara sahip bir buz kütlesini görmemiştim" dedi.

Parçanın büyük olasılıkla kısa bir süre önce sökülen Larsen C buzulunun bir parçası olduğu tahmin ediliyor.