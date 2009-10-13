'NASA'nın Ay'ı Bombardımanı Başarısız'

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumunun (Nasa) Çok Konuşulan Su Bulmak İçin "Ay'ı Bombardıman" Deneyinin Başarısız Olduğu İleri Sürüldü.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumunun (NASA) çok konuşulan su bulmak için "Ay'ı bombardıman" deneyinin başarısız olduğu ileri sürüldü.

National Geographics'teki habere göre, 2 bin 200 kilogram ağırlığındaki roket katını güney kutbuna yakın Cabeus kraterine çarptırmasından sonra beklendiği gibi 10 kilometre öteye toz bulutunun yayıldığı şiddetli çarpışma meydana gelmedi ve öngörüldüğü gibi toz ile buz bulutu yükselmedi.

NASA'nın televizyonundan ve yeryüzündeki teleskoplardan da büyük bir çarpışma olmadığının gözlendiği belirtilen haberde, su bulma deneyinin büyük olasılıkla başarısız olduğu savunuldu.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir NASA uzmanı da düşük şiddetli çarpışmayı, aynı bölgeye çakılmadan önce 4 dakika süreyle inceleyen "Lunar Crater Observation and Sensing Satellite" (LCROSS) aracının da "kuru bir deliğe" çarpmış olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, amatör gözlemcilerin LCROSS'un çarpışmasını görebilmiş veya görememiş olsalar da çarpışmanın meydana geldiğinde ısrarlı olan NASA'nın Cuma günkü deneyin üzerinden 4 gün geçmesine karşın, sonucunu açıklamamasının da Ay'da su veya buz bulma deneyinin gerçekten başarısız olduğu yönündeki kuşkuları arttırdığını belirttiler.