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Yaşam

NASA'nın astronota içirdiği uzay kokteyli 'gençlik iksiri' çıktı

Yaklaşık 700 grama denk gelen 25 ölçeklik AS10 kokteyli 50 dolara satılıyor

29 Mayıs 2012 13:23

Astronotların uzaydaki radyasyondan korunması için geliştirilen "uzay içeceğinin" kırışık giderdiği ve 4 ay içinde yaşlanma belirtilerini tersine çevirebildiği ortaya çıktı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Utah Üniversitesi'nden yapılan araştırmada, “AS10” adı verilen kokteylin, kırışıklıkları, lekeleri ve güneş yanıklarını 4 ay içinde giderebildiği tespit edildi.

Bilimadamları, araştırmalarının başında 180 deneğin yüzlerinin çeşitli ışık oranlarında fotoğraflarını çektiler. Araştırmacılar, her gün iki ölçek AS10 kokteyli verdikleri deneklerinin 4 ay sonra tekrar fotoğraflarını çektiklerinde, morötesi (UV) noktalarının yüzde 30 ve kırışıklıkların da yüzde 17 azaldığını gördüler.

AS10, astronotları, Dünya'nın atmosferinin dışındaki yüksek radyasyonun kötü etkilerinden korumak amacıyla ek gıda olarak geliştirildi.

Kakao bitkisi ailesinden Brezilya'ya özgü “kupuaku” bitkisi ile akai, aserola, frenk inciri ile bir tür böğürtlen meyvelerinin karışımı olan kokteylde, üzüm, yeşil çay, nar ve çeşitli sebzeler de bulunuyor.

Hepsi çeşitli vitaminler içeren bu egzotik meyveler, insanları radyasyonun zararlı etkilerinden de koruyor.

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